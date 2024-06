PSD a caștigat alegerile locale 2024 in județul Bacau. Cristina Breahna Pravaț a caștigat mandatul de președinte al Consiliului Județean Bacau, iar social-democrații au obținut victoria in majoritatea localitaților bacauane. PNL a pierdut Primaria Slanic Moldova, care a fost caștigata de PSD. Social-democrații au pierdut in favoarea liberalilor comuna Margineni. USR a „luat” de la […] Articolul Rezultatele alegerilor locale 2024. Lista primarilor celor 93 de localitați din județul Bacau, comparativ cu 2020 a fost publicat in Ziarul de Bacau .