Stiri pe aceeasi tema

- Foxconn a afirmat intr-un comunicat ca al doilea trimestru din acest an ”ramane un sezon traditional in afara varfului si ca produsele majore intra intr-o perioada de tranzitie, intre produsele vechi si cele noi”. Dar a adaugat: ”Perspectivele operatiunilor pentru al doilea trimestru sunt asteptate…

- „Neconcordanțe privind specia de la care provine laptele, raportata la informațiile de pe eticheta”, a fost una dintre concluziile controlului, ceea ce inseamna ca una scrie pe eticheta și alta conține de fapt pachetul.Aceste practici se numesc „frauduloase” și au fost scoase la iveala in multe depozite…

- Consiliul local al municipiului Constanta se intruneste vineri, 26 aprilie 2024, de la ora 12:00, in sedinta ordinara, desfasurata cu ajutorul mijloacelor electronice, printr o platforma de videoconferinta. Consilierii vor avea pe masa peste 60 de proiecte, printre care si Proiect de hotarare nr. 183…

- Miercuri, 24 aprilie 2024, Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat temporar in localitațile Nicolae Balcescu, Cleja și Somușca, jud. Bacau Pentru a permite realizarea de catre Transgaz a lucrarilor de relocare/protejare a unor tronsoane de conducta de pe traseul autostrazii A7, lucrare…

- Pentru a permite realizarea de catre Transgaz a unor lucrari la un tronson al rețelei de transport, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 3 aprilie, intre orele 08.00 – 18.00, in localitațile Dulcești și Roșiori. Compania solicita consumatorilor…

- Edilii din județul Argeș au participat astazi la o intalnire tehnica cu conducerea executiva a SNTGN Transgaz SA. Radu Perianu, Prefectul județului Argeș: “Primarii și viceprimarii din județ au aflat toate informațiile, demersurile ce trebuie intreprinse pentru accelerarea racordarii UAT-urilor din…

- Google anunța pași importanți in utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a prognoza inundațiile cu pana la o saptamana inainte ca acestea sa se produca. Rezultatele, impartașite in revista științifica Nature, subliniaza un progres major, in condițiile in care inundațiile sunt cel mai frecvent…

- Pentru a permite realizarea de catre Transgaz a unor lucrari la un tronson al rețelei de transport, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 6 martie, intre orele 10.00 – 17.00, in localitațile Targu Neamț, Humulești, Humuleștii Noi, Valea Seaca și…