Rezultatele acțiunii FOC DE ARTIFICII în Vrancea In baza Planului de actiune ,,FOC DE ARTIFICII”, in perioada 22 noiembrie 2021 – 3 ianuarie a.c., polițiștii vranceni au desfașurat acțiuni pentru verificarea legalitatii desfasurarii operatiunilor cu articole pirotehnice, de catre persoanele fizice si juridice. Cu ocazia celor 159 de actiuni si controale efectuate, polițiști au constatat 39 de infracțiuni de nerespectare a regimului […] Articolul Rezultatele acțiunii FOC DE ARTIFICII in Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sabatorilor de iarna, jandarmii vranceni acționeaza pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranta publica in județ, fiind prezenți in zonele aglomerate, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, vanzarea ilegala de materiale pirotehnice, dar și pentru verificarea respectarii…

- Coaliția PNL-USR continua sa iși bata joc de toate proiectele pe care dorim sa le inițiem pentru a face traiul cetațenilor din Municipiul Focșani cat mai bun! Dupa ce s-au opus inchirierii unui patinoar, de au ajuns focșanenii sa se planga de faptul ca nu pot sa iși aduca copiii sa faca mișcare, dupa…

- In perioada 22 noiembrie 2021 – 09 ianuarie 2022, polițiștii vranceni, sub coordonarea Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, vor acționa pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice, in cadrul Planului de Acțiune ,,FOC…

- In aceasta dimineața, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Naruja, au intervenit pentru stingerea unui incendiu, in satul Podul Narujei, comuna Naruja. In urma incendiului, produs din cauza unui coș de fum deteriorat, a ars acoperișul locuinței pe o suprafața de aproximativ 50 mp. La intervenție…

- Crama Garboiu a obținut alte patru medalii pentru vinurile pe care le are in portofoliu. Este vorba de patru medalii obținute la prestigiosul concurs internațional Berliner Wein Trophy 2021. Peste 6000 de vinuri au fost evaluate in aceasta ediție tarzie de vara a Berliner Wein Trophy, cea mai mare competiție…