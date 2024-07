Rezultate TITULARIZARE 2024 în Alba: O notă de 10 la proba scrisă. Rată de promovare de 40,8%, mai mică față de anul trecut Rezultate TITULARIZARE 2024 in Alba: O nota de 10 la proba scrisa. Rata de promovare de 40,8%, mai mica fața de anul trecut Rezultate TITULARIZARE 2024 in Alba: In acest an, doar 40,8% dintre candidați au reușit sa ia note intre 7 și 9,99 la proba scrisa. Rata de promovare a examenului este mai mica fața de cea de anul trecut, inainte de contestații (48,6%). Un candidat a reușit performanța notei maxime (10) la proba scrisa – Titularizare […] Citește Rezultate TITULARIZARE 2024 in Alba: O nota de 10 la proba scrisa. Rata de promovare de 40,8%, mai mica fața de anul trecut in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

