Stiri pe aceeasi tema

- S-au dat publicitații rezultatele la examenul de Titularizare, inainte de constestații. S-a obținut o singura nota de 10, in Bistrița-Nasaud. Jumatate din candidați au obținut note peste 7, transmite Inspectoratul Școlar Bistrița-Nasaud. Ministerul Educației și Cercetarii a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro…

- Ziarul Unirea Rezultate TITULARIZARE 2020: Peste 50% din candidații din Alba au obținut note peste 7. Cum se depun contestațiile Ministerul Educației și Cercetarii a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisa din cadrul concursului…

- Au fost afișate rezultatele la examenul de titularizare. Acestea sunt primele note primite de profesori la concursul de angajare in școli din acest an.Cei nemulțumiți de rezultatele obținute la examenele de la titularizare pot sa depuna contestații, la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin…

- REZULTATE TITULARIZARE 2020. Ce note au obtinut profesorii Primele rezultate au fost afisate marți, 4 august, pe site-ul titularizare.edu.ro, dar si la sediile inspectoratelor scolare. HARTA rezultatelor pentru fiecare județ poate fi consultata AICI. Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor…

- Rezultatele la etapa speciala a Bacalaureatului inainte de depunerea contestatiilor vor fi afisate vineri, pana la ora 12,00, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Contestatiile se pot depune tot vineri, intre orele 14,00 – 19,00, iar duminica vor fi anuntate rezultatele…

- Conform noului calendar, depunerea dosarelor de inscriere la concursul de titularizare incepe, astazi, 9 iulie, iar examenul scris are loc pe 29 iulie. Potrivit Ministerului Educatiei, in perioada 9-16 iulie, candidatii la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile…

- Ministerul Educatiei anunta ca a fost reactualizat Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021. Astfel, inscrierile pentru ocuparea posturilor didactice si catedrelor se vor face din 9 pana in 16 iulie, iar proba scrisa a concursului…

- Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat vor fi afisate marti, pana in ora 12,00. Ministerul Educatiei si Cercetarii va publica rezultatele elevilor obtinute in urma sustinerii Bacalaureatului cu anonimizarea numelui si a prenumelui. Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic,…