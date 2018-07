Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate ale examenului de titularizare vor fi afisate, marti, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul titularizare.edu.ro. Contestatiile se depun la sediile inspectoratelor scolare judetene pe 17 iulie si 18 iulie. Rezultatele finale vor fi facute publice pe 24 iulie. Potrivit calendarului…

- Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru data de 4 iulie (pana la ora 12:00). In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 9 iulie.

