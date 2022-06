Rezultate surprinzatoare ale studiului ”Evaluarea starii fizico-emoționale post pandemiei Covid 19, in randul seniorilor din Romania”, realizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in in parteneriat cu Asociația ”Institutul pentru Imbatranire Activa” și Centrul Medical Dr. Furtuna Dan. Cercetarea sociologica a fost realizata de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS), in perioada aprilie-mai 2022, pe un eșantion de 1200 de respondenți, rezidenți in Romania, atat in mediul urban, cat și rural, cu varste de 50+. Marja de eroare este de +/- 2,8%.

