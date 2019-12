Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat, marți, intr-o intervenție telefonica la Digi24, dupa ce Romania a inregistrat cele mai slabe rezultate din ultimii ani la testele PISA, ca va face o analiza pentru a se vedea de ce elevii nu au reușit sa aiba un scor mai bun de cel din 2015. In același…

- Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, care arata cat de pregatiți sunt elevii de Post-ul Era analfabetismului funcțional! 44% dintre elevi nu ințeleg ceea ce citesc apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, care arata cat de pregatiți sunt elevii de 15 ani. Țara noastra se claseaza pe locul 47 din 79 de țari. Gradul de analfabetism funcțional este mare: 44% dintre elevi nu ințeleg ce citesc.Cea mai mare scadere in clasamentul…

- Ziarul Unirea Peste 40% din elevii romani nu ințeleg ce citesc: Cel mai slab punctaj al Romaniei din ultimii ani in clasamentul PISA Peste 40% din elevii romani nu ințeleg ce citesc: Cel mai slab punctaj al Romaniei din ultimii ani in clasamentul PISA Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani…

- Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, care arata cat de pregatiți sunt elevii de 15 ani. Țara noastra se claseaza pe locul 47 din 79 de țari. Gradul de analfabetism funcțional este mare: 44% dintre elevi nu ințeleg ce citesc.

- ZIUA EDUCATIEI… Anual, pe data de 5 octombrie, in lume sarbatorim ziua internationala a educatiei, dar si a profesorilor. De ieri, 4.900 de elevi din Barlad, incepand cu cei din clasele pregatitoare si terminand cu cei din clasele a VIII-a, primesc daruri, din partea Asociatiei „ChildsLife” Bucuresti,…

- Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" aniverseaza, joi, 3 octombrie, 138 de ani de la infiintarea primei structuri de invatamant liceal de Marina din Romania, in anul 1881. Aceasta institutie a functionat, sub diferite forme de organizare, dar a cunoscut si doua perioade in care a fost desfiintata,…

- Astfel, elevii care, din acest an școlar, obțin o medie de admitere sub 5 la Evaluarea Naționala vor intra direct in invațamantul profesional. Prevederea care apare in metodologia de admitere la liceu a starnit foarte multe reacții negative din partea sindicatelor, a organizațiilor de elevi ori…