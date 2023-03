Rezultate simulare Evaluare Națională 2023. Când se afișează notele Rezultate simulare Evaluare Naționala 2023. Cand se afișeaza notele. Elevii care au susținut simularea pentru Evaluarea Naționala 2023 mai au ceva de așteptat pana cand vor știi rezultatele. Edu.ro urmeaza sa publice rezultatele la simularea pentru Evaluare Naționala 2023 pe data de 29 martie 2023. Rezultate simulare Evaluare Naționala 2023. Cand se afișeaza notele Trebui menționat ca elevii nu vor putea contesta rezultatele obținute la simularea Evaluarii Naționale. De asemenea, notele nu vor fi trecute in catalog. Exista o excepție. Ministerul Educației a anunțat anterior ca elevii care solicita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

