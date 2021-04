Stiri pe aceeasi tema

- Simularea examenului de Bacalaureat 2021 continua marți, 23 martie, cu proba obligatorie a profilului – Matematica sau Istorie. Din județul Alba, sunt așteptați sa participe aproape 3000 de liceeni din clasele XII-XIII. Aceștia au acces in unitațile de invațamant de la ora 8.30 și vor fi așezați in…

- Luni, 22 martie, incepe simularea examenului de Bacalaureat 2021, cu proba de Limba și literatura romana. Rezultatele vor comunicate elevilor in 31 martie. Probele din cadrul simularii naționale incep la ora 9:00, moment in care in fiecare clasa se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat.…

- Au fost publicate baremele de corectare pentru al treilea set de teste de antrenament (modele de subiecte) la examenul de Bacalaureat 2021. Sunt variante de pregatire pentru elevi, pentru evaluarea rezolvarii acestora. Vezi și Modele de subiecte BACALAUREAT 2021: TOATE testele de antrenament și baremele,…

- Al treilea set de teste de antrenament (modele de subiecte) pentru examenul de Bacalaureat 2021 a fost publicat de Ministerul Educației. Baremele vor fi publicate vineri. Simularea pentru examenul național de Bacalaureat se desfașoara in perioada 22-25 martie. AICI: BACALAUREAT 2021: Modele de subiecte…

- Ministerul Educației pregatește materia pentru simularea examenului de Bacalaureat 2021 ce se va desfașura in perioada 22-25 martie. Este vorba despre un document in lucru, cu conținuturi exceptate pentru simulare. Acesta ar putea suferi modificari in perioada urmatoare. Vezi și BACALAUREAT 2021: Modele…

- Primul set de teste de antrenament (modele de subiecte) pentru examenul de Bacalaureat 2021 a fost publicat de Ministerul Educației. Baremele vor fi cunoscute vineri. Simularea pentru examenul național de Bacalaureat se desfașoara in luna martie. Examenul propriu-zis va fi in perioada 14-25 iunie, cele…

- Primul set de teste de antrenament (modele de subiecte) pentru examenul de Bacalaureat 2021 a fost publicat de Ministerul Educației. Sunt variante de pregatire pentru elevi, pentru evaluarea rezolvarii acestora. Reamintim ca in acest an ministerul a modificat programa pentru examen. Din fiecare disciplina…

- Ministerul Educației a publicat luni un primele teste de antrenament (modele de subiecte) pentru elevii care vor susține examenul de Evaluare Naționala in 2021. Reamintim ca ministerul a actualizat in ianuarie programele pentru examen. Subiectele vor fi intocmite ținand cont de conținuturile prevazute…