- Rezultate remarcabile pentru sportivii mureșeni obținute la Karate 1 Youth League, una dintre cele mai prestigioase competiții de karate inter cluburi la nivel mondial, kata și kumite inter-stiluri (WKF). Turneul s-a desfașurat in perioada 1 – 3 iulie 2022, in orașul Porec din Croația, la Centrul Sportiv…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei, pregatita de Cristian Dulca, joaca in grupa G de calificare la Campionatul Mondial din 2023, avand ca adversare Italia, Elveția, Croația, Lituania și Republica Moldova. La sfarșitul lunii in curs au fost programate doua confruntari: Republica Moldova – Romania…

- Mureșeanca Szocs Bernadette, legitimata la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, participa, in aceasta saptamana, la turneul internațional de Zagreb, din Croația, competiție din cadrul circuitului mondial Contender. Bernadette este calificata direct in 16-imile de finala ale probei de simplu,…

- Gruparea din Sf.Gheorghe a anunțat transferul mijlocașului Cosmin Matei, care a evoluat ultima oara la Dinamo București. In varsta de 30 de ani, acesta a semnat un contract valabil pe doi ani cu Sepsi OSK Sf.Gheorghe. Cosmin Matei a mai jucat de-a lungul timpului la Farul Constanța, Genclerbirligi (Turcia),…

- Dupa doi ani pandemici, cand festivitatea a fost organizata online apoi intr-un format restrans, astazi s-a revenit la normalitate, absolvenți, dascali și parinți sarbatorind terminarea liceului in Sala Polivalenta din Tg. Mureș. Directorul Colegiului Unirea Tg. Mureș, Aurora Stanescu, a precizat ca…

- Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros a avut loc in aceasta seara. Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) are o misiune ușoara in primul tur. Turneul de la Roland Garros este programat intre 22 mai și 5 iunie Adversarele romancelor din primul tur de la Roland Garros 2022: Irina-Camelia…

- In data de 1 mai, politistii Sectiei 8 Politie Rurala au oprit, pe raza localitatii Hodac, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Ibanesti. La testarea cu aparatul etilotest, acestuia i-a reiesit o valoare 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la spital, pentru prelevarea…

- Andreea Popovici, sportiva a Asociației Clubul Sportiv Kwon Barlad selecționata in Lotul Național al Romaniei la Taekwon-do ITF, cucerit medalia de aur, ajungand astfel campiona europeana, in proba de tull echipe junioare feminin. Performanța echipei Romaniei, din care face parte și Andreea, s-a petrecut…