Rezultate referendum iulie 2012 la Iasi! Prezenta la vot la Iasi a fost de 45,97 la suta, iar 86,93 la suta au votat impotriva lui Traian Basescu! Relu Fenechiu are probleme serioase la Iasi

Judetul Iasi pare sa fie sub media pe tara in ceea ce priveste atat iesirea la vot cat si in ceea ce priveste procentul celor care au votat impotriva lui Traian Basescu.



Nu trebuie uitat ca deputatul iesean Relu Fenechiu a fost seful de campanie al USL la nivel national, iar intr-un judet in care USL-ul domina intr-o procent foarte mare, rezultatul nu este unul foarte bun.



Avand in vedere implicarea lui Relu Fenechiu, numarul mare de primarii USL din judet, faptul ca organizatia PDL Iasi este total neperformanta, rezultatul la Iasi nu este unul foarte bun in raport…