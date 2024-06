Stiri pe aceeasi tema

- Conform ultimelor date rezultatele in Baia Mare sunt: I. DANCUS, numar voturi : 9.806/23,16% I. BOGDAN, numar voturi:7.715/18,22% B. CRISTIAN, numar voturi :7.203/17,01% M. CIRT, numar voturi :6.813/16,09% Z. PAP, numar voturi :3.548/8,38% C. ANGHEL, numar voturi :2.786/6,58% C. PIRVANOIU, numar voturi…

- Rezultate parțiale in Targu-Lapuș: A. HERMAN,numar voturi:1.162/40,24% M. TIMBUS,numar voturi:1.118/38,71% M. BURZO,numar voturi:304/10,53% I. MOLNAR,numar voturi:241/8,34% A. BUDA,numar voturi:37/1,28% E. RADU,numar voturi:26/0,9%

- Rezultate parțiale in Sighetu Marmației: V. MOLDOVAN, numar voturi :4.731/43,09% I. ONITA, numar voturi :2.361/21,5% I. CURMEI, numar voturi :1.709/15,56% K. OROSZ, numar voturi :1.124/10,24% N. IUGA , numar voturi :457/4,16% S. PETROVAN, numar voturi :424/3,86% D. PLOPISAN, numar voturi :128/1,17%…

- Rezultate parțiale in Targu-Lapuș: A. HERMAN,numar voturi:1.162/40,24% M. TIMBUS,numar voturi:1.118/38,71% M. BURZO,numar voturi:304/10,53% I. MOLNAR,numar voturi:241/8,34% A. BUDA,numar voturi:37/1,28% E. RADU,numar voturi:26/0,9%

- Rezultate parțiale in Sighetu Marmației: V. MOLDOVAN, numar voturi :4.731/43,09% I. ONITA, numar voturi :2.361/21,5% I. CURMEI, numar voturi :1.709/15,56% K. OROSZ, numar voturi :1.124/10,24% N. IUGA , numar voturi :457/4,16% S. PETROVAN, numar voturi :424/3,86% D. PLOPISAN, numar voturi :128/1,17%…

- Conform ultimelor date rezultatele in Baia Mare sunt: I. DANCUS, numar voturi : 9.806/23,16% I. BOGDAN, numar voturi:7.715/18,22% B. CRISTIAN, numar voturi :7.203/17,01% M. CIRT, numar voturi :6.813/16,09% Z. PAP, numar voturi :3.548/8,38% C. ANGHEL, numar voturi :2.786/6,58% C. PIRVANOIU, numar voturi…

- Conform unor REZULTATE PARȚIALE, primarul Morar Costan a caștigat alegerile locale din 9 iunie cu 39,85%. Din informațiile deținute de Dej24.ro, reprezentantul PNL – care a obținut al cincilea mandat in fruntea Primariei Municipiului Dej – a primit 4933 voturi, reprezentand 39,85%. Pe locul doi s-a…

- Rezultatele preliminare indica o victorie uriașa pentru Vladimir Putin, dar mii de oameni protesteaza la secțiile de votare și ambasadele ruse din intreaga lume. Vladimir Putin și-a intarit controlul asupra puterii, revendicand inca un mandat de șase ani ca președinte al Rusiei dupa alegeri de fațada…