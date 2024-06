Rezultate parțiale la scrutinul din 9 iunie Instituția Prefectului a comunicat marți seara mai multe rezultate parțiale in urma alegerilor din 9 iunie. Alegeri pentru fucția de primar Baia Mare: Ioan Doru Dancuș – 10.822 (23,45%) Ionel Bogdan – 8.424 (18,26%) Cristian Brian – 7.855 (17,02%) Mircea Cirț – 7.429 (16,1%) Pap Zsolt-Istvan – 3.726 (8,07%) Cristian Anghel – 3.037 (6,58%) Costel Parvanoiu – 1.632 (3,54%) Bogdan Hodorogea – 725 (1,57%) Sever-Iulian Ciuca – 437 (0,95%) Sergiu-Florian Zainea – 406 (0,88%) Calin-Gheorghe Herțeg – 406 (0,88%) Florin-Gheorghe Barbur – 318 (0,69%) Liviu-Marian Pop – 289 (0,63%) Mircea Dolha – 276 (0,6%)… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

