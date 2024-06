Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele parțiale ale alegerilor arata ca, in Iași, Mihai Chirica are șanse pentru un nou mandat, avand 33% din voturi. Este urmat de Marius Bodea - 25,1%, de Cosette Chichirau -14,2% și Bogdan Balanișcu - 13,4%.

- Rezultatele parțiale la alegerile locale vor fi anunțate in cursul acestei zile. Partidele politice realizeaza, in prezent, o numaratoare paralela, iar in unele municipii reședința de județ din regiunea Moldovei sunt deja indicii temeinice privind rezultatul scrutinului. La Iași, pana la aceasta ora,…

- "La vremuri noi, tot noi”, spunea Caragiale despre politicieni, iar aceste cuvinte sunt mai actuale ca niciodata la Iași, unde candideaza Marius Bodea, fost liberal și, mai nou, reprezentant USR, și Mihai Chirica, lider important al PNL și fost social-democrat.

- Cel mai recent sondaj realizat de Sociopol pentru municipiul Iași, publicat inaintea alegerilor, releva o competiție acerba intre principalii doi candidați. Conform sondajului, Mihai Chirica, de la PNL, conduce cu 29% din intențiile de vot, urmat indeaproape de Bogdan Balașnicu, candidatul PSD, cu 22%.…

- Proiecțiile experților indica faptul ca cele mai multe confruntari cu rezultat incert pentru șefiile de consiliu județean sau primarii de municipii vor fi in zona Moldovei. In majoritatea județelor din regiune exista cel puțin o competiție unde partidele au interese mari sa obțina poziții importante,…

- Bogdan Balanișcu este candidatul susținut de PSD la primaria din Iași. De altfel, de ani buni este in razboi total cu actualul edil, Mihai Chirica. Insa cei mai aprigi adversari au fost candva si colegi de afis in campanie electorala. In Campania din 2016, Balanișcu aparea pe afișe in spatele lui Mihai…

- Biroul Electoral Municipal Iasi a respins candidaturile lui Andrei Ciuhodaru, din partea REPER, a lui Dragomir Tomaseschi, SOS Romania, si a unui independent pentru functia de primar al Iasiului. In total, au fost admise noua candidaturi la Primaria Iasi.Biroul Electoral Municipal Iasi a respins candidaturile…

- PSD Iași a depus la Biroul Electoral Județean listele de candidați pentru alegerile locale care vor avea loc pe data de 9 iunie. Social-democrații și-au prezentat echipa cu care vrea sa caștige voturile ieșenilor. PSD Iași și-a prezentat echipa cu care vrea sa caștige alegerile locale din data de 9…