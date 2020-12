Stiri pe aceeasi tema

- Newsbv.ro este in masura sa va prezinte rezultate parțiale dupa centralizare a 382 de sectii din 457, pentru Senat, la nivelul județului Brașov. Precizam ca diferențele la Camera Deputaților nu sunt foarte mari, dar mai dureaza pana le vom centraliza. USR PLUS – 25,904%PSD – 21,013%PNL – 26,90%AUR –…

- Voturile din 12.760 de secții au fost numarate, iar datele au fost centralizate de Biroul Electoral Central. Conform celei mai recent ierarhii, PSD este singurul partid care depașește 30%, fiind urmat la aproape 6 procente de PSD. PMP și Pro Romania sunt sub pragul electoral de 5%. PSD 31,18%…

- PNL conduce detașat, dupa numararea unei treimi din voturile valabil exprimate in Oradea. USR PLUS are 11,8% in Oradea. Marea surpriza vine dinspre AUR. Partidul lui George Simion a obținut 6,5% in Oradea, devansand partide precum Pro Romania și PMP, care sunt sub pragul electoral.

- Rezultate partiale Camera Deputatilor:PSD - 30,1-, PNL- 24,4-, USR PLUS - 11,9-, UDMR - 8,5-, AUR - 9-, PMP - 4,5- si Pro Romania -4,3-. Rezultate partiale Senat: PSD - 30,5-, PNL- 24,9-, USR PLUS - 12,2-, UDMR - 8,7-, AUR - 8,9-, PMP - 4,6- si Pro Romania - 4,4-.

- Rezultate parțiale Camera Deputaților: PSD - 30,1% PNL- 24,4% USR PLUS - 11,9% UDMR - 8,5% AUR - 9% PMP - 4,5% Pro Romania -4,3% PER -1% Rezultate parțiale Senat: PSD - 30,5% PNL- 24,9% USR PLUS - 12,2% UDMR - 8,7% AUR - 8,9% PMP - 4,6% Pro Romania - 4,4% PER - 1,3%

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 27% din voturi, adica a peste 1,5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS, scrie Digi24. Rezultate…

- Datele din 6.156 de secții din Romania au fost centralizate de Biroul Electoral Central, dupa inchiderea urnelor la alegerile parlamentare. Conform ultimelor cifre, diferența dintre PSD și PNL a depașit 6 procente. Surpriza este reprezentata de AUR, care se apropie de 10%, iar PMP și Pro Romania…

- Rezultate dezastruoase pentru majoritatea partidelor la Consiliul Local Alba Iulia. Doar PNL, USR, PSD și candidatul independent Paul Victor Florea au reușit sa treaca pragul de 5% din numarul total de voturi. Marea surpriza este reprezentanta de eșecul partidului condus de Mircea Trifu, care a obținut…