- Doua eleve din Alba Iulia și Sebeș au obținut un loc trei și o mențiune la Olimpiada Naționala de Germana, ce s-a desfașurat in perioada 23-29 martie, la Craiova. Astfel, Kast Larisa (clasa a IX-a B), eleva a Colegiului Național ”HCC” din Alba Iulia, a obținut locul III la nivelul B1, iar Mucenicu Amina,…

- Catalin Ciocan Doua mențiuni și noua medalii, dintre care cinci de argint și patru de bronz, au obținut cei 13 elevi vasluieni calificați la faza naționala a Olimpiadei de Informatica. Vasluienii s-au intors cu tolba plina de la faza naționala a Olimpiadei de Informatica – liceu. Dintre cei 13 elevi…

- Ediția din 2018 este una aniversara pentru Oradea, fiind cel de-al zecelea an consecutiv in care oradenii sarbatoresc „Ora Pamantului”. Evenimentul are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrica fața de problema dioxidului de carbon emis in atmosfera la producerea energiei…

- Sapte elevi din clasele VIII-XII din judetul Alba s-au calificat la etapele nationale ale Olimpiadelor de Limbi clasice – latina si graca veche, in acest an. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele finale obținute de elevi la etapa județeana a Olimpiadei de Limbi clasice (limba…

- In perioada 2 - 6 aprilie, la Buzau, se va desfașura etapa naționala a Olimpiadei de limbi romanice - limba franceza, competiție in cadrul careia județul nostru este reprezentat de opt elevi. Aceștia s-au calificat in lotul olimpic datorita rezultatelor obținute la etapa județeana, care a avut loc ...

- Inconstienta unui barbat in varsta de 40 de ani ar fi putut avea urmari serioase. Omul avea misiunea de a conduce un microbuz destinat scolarilor din Ghergheasa (buzau), doar ca a parut sa uite de acest aspect in clipa in care a dat pe gat alcool. Barbatul ar fi urcat la volanul autovehiculului in care…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Clip de promovare a Romaniei, in finala Airvuz Drone Video Awards 2018. Un clip intitulat „This is Romania“, care e filmat cu drona și promoveaza țara noastra, concureaza la Categoria „Cel mai bun video de prezentare a unei tari“ la Airvuz Drone Video Awards 2018. Competitia este organizata de cea…