- Alianța USR-PLUS este pe primul loc in opțiunile alegatorilor din Timiș, atat la Senat, cat și Camera Deputaților. Dupa centralizarea voturilor de la 550 de secții de votare din Timiș, din 601, USR PLUS conduce cu 28,41% la Camera Deputaților și 29,13% la Senat. Rezultate oficiale parțiale in Timiș,…

- Rezultate parțiale alegeri parlamentare 2020: PSD - 29%, PNL - 25%, USR - 15%, AUR - 9%, UDMR - 5% Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a peste 95% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera deputatilor, cat si la Senat,…

- Biroul Electoral Județean a facut publice primele rezultate parțiale oficiale in Timiș, la alegerile parlamentare. USR PLUS este pe primul loc in opțiunile alegatorilor din Timiș la Senat și Camera Deputaților.

- Potrivit Romania TV, Biroul Electoral Central arata primele rezultate oficiale, PARȚIALE, ale alegerilor parlamentare, dupa numararea a peste 99,43% dintre secțiile de vot: Camera Deputaților: PSD – 30,3% PNL – 26,1% USR – 15,6% AUR – 9,4% UDMR – 6% PMP – 4,89% Pro Romania – 4,36% Senat: PSD – 30% PNL…

- Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a peste 94% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera deputatilor, cat si la Senat, fiind urmat de PNL si USR-Plus. Dupa numararea a aproximativ 94% din voturile exprimate la alegerile…

- Dupa numararea a 94% dintre voturile din tara, rezultatele arata ca PSD a obtinut cel mai mare scor, fiind urmat de PNL si USR PLUS. • Camera Deputatilor dupa numararea a 94% dintre voturile din tara PSD – 29,8% PNL – 25,11% USR PLUS – 14,5% UDMR – 6% AUR – 8,7% PMP – 4,6% Pro Romania – 4,1% PER –…

- Vezi primele rezultate OFICIALE in MARAMUREȘ la alegerile parlamentare 2020 Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 55% din voturi rezultatele sunt urmatoarele: Rezultate parțiale Camera Deputaților MARAMURES: PSD…

- Numaratoarea voturilor a inceput și procedura se deruleaza cu rapiditate, grație sistemului coputerizat care centralizeaza datele de pe buletinele de vot. Ora 23.40: Rezultatele votului de duminica, 6 decembrie, in urma numararii a 31,64% din voturile totale sunt urmatoarele: Partid / Alianța / Candidat…