- Presedintele Klaus Iohannis conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale cu 37,49%, fiind urmat de candidatul PSD, Viorica Dancila, cu 22,69%, si candidatul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, cu 14,73%, dupa centralizarea rezultatelor din 19.407 sectii de votare, reprezentand 99,09% din total, a…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca nu va demisiona din fruntea partidului dupa ce s-a clasat pe locul al treilea in primul tur al alegerilor prezidentiale, pentru ca "nu abandoneaza" la prima dificultate.Intrebat despre o eventuala demisie, Barna spus: "Nu. In acest moment,…

- PLUS a pregatit din vreme mai multe scenarii pentru situația in care Dan Barna intra sau nu in turul doi, au declarat surse din partid pentru G4Media.ro. In situația in care candidatul USR/ PLUS a pierdut competiția cu Viorica Dancila iar candidatul PSD a intrat in turul doi, PLUS pregatește sa inițieze…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, Klaus Iohannis, candidat PNL: Multe case Președintele Klaus Iohannis, potrivit declarației de avere publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, deține in prezent cinci imobile: Unul dobandit in 1997, prin cumparare, de 84.60 mp, alt imobil obținut prin cumparare in…