Klaus Iohannis a caștigat detașat alegerile in Timiș, dupa cum arata rezultatele oficiale finale, conform Biroului Electoral Județean. Klaus Iohannis caștiga in Timiș, cu un procent de 76,32 la suta din voturile alegatorilor (258.346 de voturi valabil exprimate), dupa centralizarea voturilor din cele 599 de secții din cel mai vestic județ al țarii. Viorica Dancila ...