Rezultate obtinute de catre jandarmi in minivacanta de 1 Decembrie.

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 noiembrie ndash; 3 decembrie a.c., politistii de imigrari au inregistrat 575 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 377 de astfel de documente au fost aprobate, iar 36 au fost respinse.Cetatenilor straini le au fost emise 350 de permise de sedere temporara si pe termen…

- Pe 19 noiembrie in 273 de localitați din Republica Moldova a avut loc turul II al alegerilor locale generale, iar candidații care nu au reușit sa adune numarul necesar de voturi pentru a fi aleși din primul tur, s-au batut pentru fotoliul de primar. Pentru unii candidați insa un singur numar, din cite…

- Timp de patru zile, in perioada 9-12 noiembrie 2023, s-a desfașurat, in Complexul de Natație din Otopeni, Campionatul Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 25 de metri. La concurs au participat 280 de inotatori, care au reprezentat 65 de cluburi. Liceul cu Program Sportiv –…

- Rezultate excepționale reușite de karateka din Cetatea Marii Uniri, la Campionatul European de Karate IKU, reprezentanții cluburilor CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate For Ever Alba Iulia reușind sa cucereasca o bogata salba de medalii, peste 20 de distincții continentale. De asemenea 6 competitori…

- Intre 27 și 29 octombrie 2023, a avut loc Concursul Internațional de Interpretare Pianistica și Compoziție Sabin Pautza, o parte a Festivalului Internațional Sabin Pautza, ediția a X-a, Jubiliara. Acest eveniment a marcat un moment special, aniversarea a 80 de ani de viața și 60 de ani de cariera stralucita…

- Timp de doua zile 9 10 octombrie 2023 , politistii de imigrari au inregistrat 1.169 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 721 de astfel de documente au fost aprobate. Timp de doua zile 9 10 octombrie 2023 , politistii de imigrari au inregistrat 1.169 de cereri de obtinere a avizelor…

- La sfarsitul saptamanii trecute 29 septembrie 1 octombrie 2023 , au inregistrat 484 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 574 de astfel de documente au fost aprobate. La sfarsitul saptamanii trecute 29 septembrie 1 octombrie 2023 , au inregistrat 484 de cereri de obtinere a avizelor…

- REZULTATE OBTINUTE DE POLITISTII DE IMIGRARI DIN TIMIS IN PRIMELE OPT LUNI ALE ACESTUI ANPeste 4.300 de permise de sedere pentru diferite scopuri si peste 1.200 de avize de angajare in munca au fost emise de politistii de imigrari din Timis in primele opt luni ale acestui an. Aproximativ 250 de straini…