Rezultate meciurilor din UEFA Europa League. Stanciu a fost titular la Slavia Praga

Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan s-a calificat in sferturile Cupei Italiei, dupa un meci dramatic cu Torino, decis la penalty-uri, 5-4, acolo unde Ciprian Tatarușanu a fost decisiv. Portarul roman de 34 de ani a fost titular in meciul disputat pe San Siro și va fi cu siguranța titular și in sferturi, dupa ce principalul portar…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, o va infrunta pe FC Bruges in saisprezecimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. Cele doua echipe s-au intalnit in sezonul precedent, belgienii avand castig de cauza in…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu a fost inclus in echipa ideala a ultimei etape din faza grupelor competitiei de fotbal Europa League, in care a avut o evolutie foarte buna intre buturile echipei AC Milan. Rossoneri au invins Sparta Praga cu 1-0, joi, in deplasare, acest succes aducandu-le…

- Rossoneri au invins Sparta Praga cu 1-0, joi, in deplasare, acest succes aducandu-le castigarea grupei, iar fostul portar al nationalei Romaniei a avut o prestatie esentiala in Cehia. In echipa saptamanii a intrat si colegul sau portughez Diogo Dalot, dar si doi jucatori de la Dinamo Zagreb. Echipa…

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani) a fost integralist la AC Milan pentru a treia oara de la transferul in Italia. Portarul roman a aparat excelent in victoria „Diavolilor” cu Sparta Praga, 1-0. AC Milan a mers in Republica Ceha deja calificata in „16-imile” Europa League, astfel ca Gianluigi Donnarumma,…

- Real Sociedad, fostul lider al campionatului Spaniei, s-a calificat in extremis in saisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, in urma unui final dramatic in Grupa F. Bascii au egalat in min. 90+2 la Napoli, 1-1, prin golul lui Willian Jose, in timp ce AZ Alkmaar a pierdut la Rijeka, scor…

- Portarul Ciprian Tatarusanu a fost titular la AC Milan, in meciul pe care echipa lui, AC Milan, l-a castigat, joi, in deplasare, cu Slavia Praga, in etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Europa, potrivit news.ro. Acesta a fost al treilea meci pe care portarul roman, retras din echipa nationala,…

- Mijlocasul echipa Slavia Praga, Bogdan Stancu a inscris al doilea gol pentru formatia sa in victoria de pe teren propriu, 3-0, cu Hapoel Beer Sheva, rezultat in urma caruia cehii s-au calificat in 16-imile competitiei. Romanul a fost titular si a jucat pana in minutul 64.