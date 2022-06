Stiri pe aceeasi tema

- Aplicantii masurii IMM Agri-Food – „Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar”, care au fost declarati neeligibili in urma pre-evaluarii automate, realizate de sistemul IMM Recover, vor primi, incepand de miercuri, notificari de respingere, pe platforma granturi.imm.gov.ro,…

- Aplicantii masurii IMM Agri-Food - "Granturi pentru capital de lucru acordate entitatilor din domeniul agroalimentar", care au fost declarati neeligibili in urma pre-evaluarii automate, realizate de sistemul IMM Recover, vor primi, incepand de miercuri, notificari de respingere, pe platforma granturi.imm.gov.ro,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca in data de 27.05.2022 incep inscrierile pentru masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar". Astfel, in perioada 27 mai 2022 31 mai 2022, solicitantii pot depune formularul cererii de finantare a ajutorului de stat prin aplicatia…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) susține, joi, ca platforma de granturi IMM Recover a funcționat normal la sesiunea de inscrieri la Masura 2-ajutoare de capital de lucru de cate 5.000-120.000 euro pentru sectorul agro-alimentar, dupa ce o serie de aplicanți au reclamat probleme tehnice…

- Firmele calificate la finanțare in programul Electric-Up au inceput sa primeasca contractele de finanțare și au termen 5 zile sa le semneze, pentru a-și putea primi fondurile nerambursabile de la stat, de pana la 100.000 de euro fiecare, sa-și monteze panouri fotovoltaice și stații de alimentare a mașinilor…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat cand ar vrea sa lanseze programul de finanțare nerambursabila pentru antreprenori Start-Up Nation 2022, orizontul de timp fiind unul destul de strans. Inscrierile la ediția a treia a programului Start-Up Nation, precum și la Microindustrializare…

- In cursul zilei de marți, 29 martie 2022, a inceput procedura de plata pentru aplicanții admiși la cea de-a doua sesiune a Masurii 1 - microgranturi de cate 2.000 de euro, iar acum beneficiarii trebuie sa aiba grija sa nu depașeasca termenul de 5 zile pentru semnarea și transmiterea contractelor in…

- In cursul zilei de ieri, 29 martie a.c., a inceput procedura de plata pentru aplicanții admiși la cea de-a doua sesiune a Masurii 1 – „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, care au atribuite numere RUE intre 1 și 20.000. „Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (M.A.T.) a inceput…