- Noi extrageri Loto au avut loc duminica, 1 decembrie. Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto - La multi ani, Romania!, in cadrul carora, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, s-au organizat doua trageri: una principala si una suplimentara.

- Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri la Categoria I a jocurilor Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, cu ocazia extragerilor speciale "La multi ani, Romania!", organizate duminica, de Ziua Nationala.Citește și: Complicele lui Gheorghe Dinca face declarații HALUCINANTE: recunoaște mai…

- Duminica, 3 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 31 octombrie, Loteria Romana a acordat 10.555 de castiguri in valoare totala de 705.604,95 lei.

- Loteria Romana a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc joi, 31 octommbrie 2019. Fondul de castiguri pentru categoria I este pentru aceasta tragere de 500.000 de lei. La Loto 6 din 49, la categoria I se va inregistra un report in valoarea de peste 12.88…

- Loteria Romana organizeaza noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc joi, 24 octommbrie 2019, de la ora 18:15. S-au pus in joc premii in valoare totala de aproximativ 7 milioane de euro, dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 octombrie, s-au inregistrat 26.666 de…

- Duminica au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Reportul la categoria I a jocului Joker in cadrul tragerilor loto ajunge la 17 milioane de lei (aproximativ 3,6 milioane de euro), in timp ce la categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc o suma de peste…

- Duminica, 8 septembrie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 15,10 milioane lei (peste 3,20 milioane de euro), in timp ce, la Loto 6/49, reportul este de circa 5,40 milioane lei (aproximativ 1,14…

- Joi, 5 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. La Loto 6 din 49 reportul inregistrat este in valoare de peste peste 5,40 milioane lei (peste 1,14 milioane euro). La Noroc, Loteria Romana pune in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milioane…