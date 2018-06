Stiri pe aceeasi tema

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 7 IUNIE 2018, JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOCLa categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 27 MAI 2018. Numere Loto 27.05.2018: LOTO 6/49: JOKER: LOTO 5 DIN 40: NOROC: SUPER NOROC: NOROC PLUS: JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 24 MAI 2018. Joi, 24 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 mai, Loteria Romana a acordat 31.716 castiguri in valoare totala de 1.567.631,22 lei. LOTO, LOTO 6/49. Numerele…

- NUMERELE EXTRASE JOI 17 MAI 2018 Loto 6 din 49: Joker: 13, 35, 17, 24, 6 + 5 Noroc Plus: 9 2 3 0 9 3 Loto 5 din 40: 14, 15, 36, 1, 18, 39 Noroc: Super Noroc: 3 1 0 1 3 3 JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La categoria I…

- Joi, 17 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 13 mai, Loteria Romana a acordat 26.507 castiguri in valoare totala de 1.439.251,35 lei. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La categoria…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 15 APRILIE 2018: LOTO 6 DIN 49: 15 9 31 21 13 4 LOTO 5 DIN 40: 21 13 27 37 36 32 NOROC: 1 5 1 5 3 6 8 SUPER NOROC: 4 3 0 0 0 0 NOROC PLUS: 7 0 8 4 0 6 JOKER: 13 44 5 42 43 + 6 La Loto 6/49, la…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 29 MARTIE. Duminica, 25 martie, Loteria Romana a pus la bataie premii substanțiale. Pana in prezent, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,74 milioane lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 22 MARTIE. La tragerile loto de duminica, 18 martie, Loteria Romana a acordat 23.484 de caștiguri in valoare totala de 1.215.252,23 lei. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare…