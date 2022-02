Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul ambulanței implicate in accidentul de la Iași rupe tacerea, vorbind despre catastrofa produsa la data de 1 februarie 2022. In accident au fost implicate o ambulanța, o autoutilitara și un TIR. Șoferul ambulanței precizeaza ca mașina lui nu era defecta și se afla in misiune. Imediat dupa accident,…

- Australia iși va redeschide complet granițele pentru toți deținatorii de vize vaccinați incepand cu 21 februarie. Anunțul a fost facut de premierul Scott Morrison. Statul australian este pe cale sa redeschida granițele pentru turișit, dupa doi ani de la inchidere. Sectorul turistic a fost grav afectat…

- Meteorologii au emis avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zonele montane din cinci judete situate in Moldova si Muntenia.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 11:00, in zonele de munte din judetele Suceava, Neamt, Arges, Prahova…

- Un schior a fost dat disparut sambata seara in afara domeniului de schi Transalpina. Potrivit Dispeceratului Național Salvamont Romania, salvamontiștii din Voineasa intervin sambata seara pentru cautarea și salvarea unui schior dat disparut de prieteni. In cautarea acestuia au pornit doua echipaje cu…

- Furtul cu masca sanitara reprezinta forma agravanta pentru aceasta infracțiune. Decizia in acest sens a fost luata de o instanța de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Magistrații ICCJ au admis o sesizare primita de la Curtea de Apel Bucuresti. „Indeplinirea obligatiei de a purta o masca…

- Greva ilegala de la STB neasumata de liderii sindicali scoate la iveala noi detalii. In ciuda faptului ca șefii de sindicat spun ca nu obliga pe nimeni sa protesteze, mulți șoferi au marturisit ca traiesc sub teroare. Marturisiri ale șoferilor ,,Este o degringolada! Nu mai ințelege nimeni nimic. Am…

- Marea Britanie a facut presiuni vineri asupra Rusiei sa se retraga de la granița Ucrainei, inainte de a face „o greșeala strategica masiva.” Vorbind in Australia, ministrul britanic de Externe Liz Truss a spus ca Marea Britanie și aliații sai din „lumea libera” trebuie sa raspunda impreuna la amenințarile…