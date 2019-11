Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, candidatul PSD pentru alegerile prezidentiale, va lupta pentru prima functie in stat alaturi de Klaus Iohannis, candidatul PNL. Conform rezultatelor inregistrate, in primul tur al alegerilor prezidentiale din 10 noiembrie, Klaus Iohannis a obtinut 36,6% din voturile exprimate de alegatori,…

- Utilizatorii serviciilor prestate de catre societatea VITAL S.A. care detin bransamente individuale la bloc si case, care au contracte incheiate anterior lunii aprilie 2013, sunt rugati sa se prezinte in vederea actualizarii contractelor. POSESORII DE BRANSAMENTE INDIVIDUALE BLOCURI Bd. Independentei…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Baia Mare: bd. București, str. Vasile Lucaciu ● Baia Mare – Baia Sprie (DN 18) ● Sighetu Marmației, str. Dragoș Voda ● Borșa: strazile Dragoș Voda, Libertații, Victoriei, A.I.Cuza (DN 18) și 22 Decembrie (DC 8) ● Tg. Lapuș…

- Executivul a aprobat proiectul de hotarare prin care este alocata suma de 1,4 miliarde de lei pentru comunitatile locale. La nivel national, Maramuresul a beneficiat de a doua cea mai mare suma acordata judetelor. Cei mai multi bani au mers in Prahova, respective 68.817 mii lei, iar judetul nostru a…

- De azi, femeile liberale se implica intr-o ampla campanie de informare, constientizare si preventie a cancerului mamar. Motivatia fiind ca aproximativ 80% din cazuri sunt depistate in faza avansata si doar 20% in faza incipienta. Campania de informare se va desfasura timp de trei zile in Baia Mare,…

- In luna octombrie continua procesul de actualizare a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, conform graficelor stabilite de Societatea Vital. Toti utilizatorii serviciilor prestate de catre societate care detin bransamente individuale la bloc si case…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Borșa – Sighetu Marmației (DN 18) ● Baia Mare: bd. București, str. Vasile Lucaciu ● Baia Mare – Baia Sprie (DN 18) ● Sighet – Vadu Izei (DN 18) ● Borșa: strazile Libertații, Victoriei (DN 18) și […] Source

- Pana vineri, 6 septembrie 2019, Consiliul Judetean Maramures va distribui toate cele 2.322 de ghiozdane echipate pentru elevii care incep clasa zero luni, 9 septembrie. Distributia a inceput miercuri, 4 septembrie, pe cinci rute, iar pana vineri, acestea ajung in 74 din cele 76 de unitati administrativ-teritoriale…