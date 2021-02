Stiri pe aceeasi tema

- Obiectiv indeplinit: șase puncte din șase posibile. Weekend-ul trecut, in cel de-al doilea turneu al returului Diviziei A1 derulat la Cluj, voleibalistele Științei Bacau au caștigat ambele meciuri disputate. Vineri seara, studentele s-au impus cu 3-0 (19, 24, 20) in fața gazdelor de la „U” NTT Data…

- „CSMeii” lui Giani Florian vor disputa sambata, la Piatra Neamț, primul amical al iernii. Contra Ceahlaului, bacauanii vor testa cațiva noi jucatori, printre care și fostul atacant al Sport Clubului, Bogdan Ungureanu. La zece zile de la reluarea pregatirilor, divizionara C CSM Bacau va disputa primul…

- Amicale la foc automat pentru divizionara B Aerostar Bacau. Dupa ce miercuri au bifat doua teste in aceeași zi la Piatra Neamț cu echipe de Liga a III-a (3-1 cu Ceahlaul și 2-3 cu Bucovina Radauți), bacauanii revin astazi sub Pietricica. Acolo unde, de la ora 13.00, vor intalni o alta grupare din cel…

- Penultima clasata in liga secunda, Aerostar Bacau iși continua seria amicalelor. Dupa ce, sambata trecuta, au dispus la Targu-Secuiesc cu 6-1 (goluri Patrick Popescu, Mihalache -2, Gavrila, Horia Ilie și Alecsandru) de divizionara C KIDS Tampa Brașov, saptamana aceasta, „aviatorii” vor susține inca…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Bacau la o diferenta de aproximativ 15 procente fata de PNL – partidul clasat pe pozitia a doua, potrivit rezultatelor partiale ale Autoritatii Electorale Permanente din toate cele 638 de sectii de votare. Astfel, la Senat PSD a obtinut 36,14% (58.319…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a programat efectuarea unor lucrari la rețeaua de comunicații, in perioada 21 – 22 noiembrie 2020. Decizia apare in contextul actual al pandemiei, cand s-a impus accelerarea digitizarii instituției, in scopul reducerii la minimum a interacțiunii cu populația.…

- Știrea a facut inconjurul țarii „Un incendiu a izbucnit in seara zilei de 14 noiembrie la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgența din Piatra-Neamț. Zece persoane infectate cu COVID, internate la ATI, și-au pierdut viața. Alte 7 sunt in stare grava” (din cei 7, la inceputul acestei saptamani a mai…

- M-a ingrozit calmul indiferent al premierului si al presedintelui tarii vizibil in comentariile tarzii, inexplicabil de tarzii, fata de tragedia din spitalul din Piatra Neamt. Sigur ca nu ma asteptam sa-si smulga parul de pe cap, insa nici chiar asa, de parca era vorba de un banal accident de circulatie.…