Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank a aprobat 1000 de credite IMM Invest, in valoare de 500 de milioane de lei, numarul solicitarilor depasind 5.000, a anuntat, joi, banca, intr-un comunicat."Programul IMM Invest inseamna mult efort colectiv si angajament din partea tuturor celor implicati: clienti, echipa de…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca programul IMM Invest este un ”succes incontestabil”, in contextul in care pana acum au fost acordate 8.368 de credite pentru firme, in valoare totala de 7,2 miliarde de lei.”Succesul IMM Invest INCONTESTABIL! Pana acum: 8368 de firme!!! 7,2 miliarde lei…

- Bancile au acordat, pana luni (15 iunie, n.r.), credite in suma de 4 miliarde de lei in Programul IMM Invest, iar in aceasta saptamana se va depasi borna de un miliard de euro, echivalent, a declarat miercuri Cristian Paun, presedinte al Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare…

- Banca Transilvania a aprobat 1.000 de credite in cadrul IMM Invest, program care sustine antreprenorii prin acces la lichiditate, prin garantarea majoritara a acestor credite si subventionarea dobanzii de catre Stat pana la finalul anului.

- Peste 150.000 de romani au beneficiat de prevederile amanarii ratelor bancare ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus. In schimb, pana acum, in ciuda zecilor de mii de cereri, doar 700 de IMM-uri au primit finantare prin programul IMM Invest.

- Dupa o intalnire a autoritaților publice responsabile pentru desfașurarea programului IMM Invest cu bancile implicate in program, ce a avut ca scop clarificarea mai multor aspecte ce țin de criteriile de aprobare a cererilor, instituțiile financiare...

- Pe fluxul bancilor partenere proiectului IMM Invest au fost aprobate peste 5.000 de credite, iar acestea urmeaza a fi transmise catre Fondul de Garantare. Un numar de 451 de credite in valoare de peste 300 de milioane de lei au fost deja transmise catre FNGCIMM pentru acordarea garantiei.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu a anuntat marti ca bancile au primit circa 270.000 de cereri pentru amanarea platii ratelor la credite, majoritatea pentru credite de consum, o parte fiind in baza Ordonantei de Urgenta, iar o parte in cadrul programelor derulate de banci. "Sunt 270.000 de cereri…