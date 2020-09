Stiri pe aceeasi tema

- Medaliile de aur pentru Romania au fost cucerite de urmatoarele echipaje: dublu rame feminin (format din Adriana Ailincai si Ana-Maria Baletchi), patru rame feminin (Andreea Popa, Maria Tivodariu, Maria Rusu si Dumitrita Juncanariu), dublu rame masculin (Dumitru Ciobica si Sorin Lehaci), patru rame…

- ​Echipajele tricolore au câstigat doua medalii de aur si una de argint, duminica, la Campionatele Europene under 23 de canotaj, de la Duisburg.Prima medalie de aur a fost cucerita de echipajul de dublu rame feminin, format din Adriana Ailincai si Ana-Maria Baletchi, iar a doua tot de fete,…

- Romania a reusit sa califice, sambata, unsprezece echipaje in finalele Campionatelor Europene de canotaj Under-23 de la Duisburg (Berlin), potrivit site-ului forului mondial de specialitate. Sase barci au obtinut direct accesul in finale dupa seriile de calificare, pe care le-au castigat: dublu rame…

- Duminica, discutiile au fost mai aprinse, iar protagonisti au fost presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, si prim-ministrul Olandei, Mark Rutte. Potrivit politico.eu, cand Kurz a decis sa accepte un apel telefonic si a parasit sala de discutii, Macron a spus: „Vedeti?…

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a denunțat vineri politica sancțiunilor a administrației americane, spunând ca aceasta este contraproductiva, relateaza AFP. "Sunt profund îngrijorat de utilizarea tot mai mare a sancțiunilor sau de amenințarea cu sancțiuni de catre Statele…

- Sotia actorului a fost cea care a confirmat ca acesta a murit. "Haralamb a ridicat toate panzele sus și, dupa 80 de ani printre noi s-a dus pe oceanul fara sfarșit. A fost actor al Teatrului Național din București, pana in ziua in care a decis sa paraseasca țara, in 1987, persecutat de comuniști.…

- Guvernul din Filipine a incercat miercuri sa calmeze temerile ca oamenii infectati cu coronavirusul de tip nou vor fi scosi cu forta din casele lor de politisti veniti sa verifice pacientii in carantina la domiciliu, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Citește și:VIDEO - Ancheta in Germania,…

- Un judecator din Munchen a interzis marti Tesla sa mai promoveze sistemele de asistenta pentru soferi si sistemul de conducere autonoma ale automobilelor sale electrice, considerand ca sunt reclame inselatoare, transmite Reuters.Tesla poate declara apel fata de aceasta decizie. Procesul…