Rezultate foarte slabe la Bacalaureatul din toamnă! REZULTATE SLABE… S-au afișat rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea august-septembrie a.c. In județul Vaslui, rata cumulata de promovare, inainte de contestații, este de 36,99%. Au promovat 192 de candidați, dintr-un total de 663 de candidați prezenți. Candidații provin atat din promoția curenta, cat și […] Articolul Rezultate foarte slabe la Bacalaureatul din toamna! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

