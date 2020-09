Stiri pe aceeasi tema

- Vergil Chițac (PNL) este noul primar al Constanței dupa numararea tuturor voturilor, caștigand cu patru procente peste urmatorii doi contracandidați: Stelian Ion (USR PLUS) și Decebal Fagadau (PSD). Rezultate finale la Constanța: Vergil Chițac – 28,49%Stelian Ion – 24,31%Decebal Fagadau – 24,19% Citește…

- Vergil Chițac, candidatul PNL, ar fi caștigat Primaria Constanța la aproximativ 4000 de voturi distanța de Stelian Ion de la USR PLUS, dupa cea mai imprevizibila și incordata lupta electorala pentru administrația de la malul marii, dupa 1996. In mod atipic, primaria a fost caștigata de liberali, iar…

- Conform exit poll-urilor, lupta pentru Primaria Constanta este extraordinar de stransa. Vergil Chitac (PNL) si Stelian Ion (USR PLUS) se aflau la egalitate, iar Decebal Fagadau (PSD) este pe locul al treilea. Dupa numaratorile paralele, diferenta dintre Chitac si Ion devine de ordinul sutelor de voturi,…

- Constanța egalitate intre USR-Plus și PNL/Craiova Olguța Vasilescu favorita Foto: Arhiva. La Constanța, potrivit rezultatelor anunțate de Curs-Avangarde, pe baza datelor obținute pâna la ora 19:30 este egalitate între candidatul PNL, Vergil Chițac, și cel al USR-PLUS,…

- Chiar daca nu sunt un eveniment sportiv, alegerile locale din 27 septembrie sunt "pandite" de pariorii care vor obtina castiguri. Din acest motiv, bookmakerii celor mai importante case de pariuri pun pe piața cote atractive, noteaza Stiripesurse. In cazul municipiului Constanța, cotele primelor…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Constanta, Stelian Ion, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca in situatia in care castiga mandatul de primar, va incepe cu "reformarea si reorganizarea din temelii a institutiei, pe toate departamentele", printr-un audit facut de o firma specializata, pentru…

- Candidat al PMP la CJ Dambovița, Robert Turcescu, il critica pe candidatul PMP la Primaria Constanța, Claudiu Palaz. Acesta și-a asumat candidatura, dar conform sondajelor nu are nici 2% grad de incredere, ceea ce il face pe Turcescu sa ii transmita ca "ai cam tuflit catargul”. "Sa fii tu…

- Un sondaj realizat recent de Psyho Global Consult arata ca Vergil Chițac, candidatul PNL, este favoritul constanțenilor pentru funcția de primar. 36% dintre respondenți susțin ca l-ar vota pe acesta daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primaria Constanța. Actualul primar, Decebal…