Rezultate finale TITULARIZARE 2024: Au fost publicate notele după contestații, a anunțat ministerul. Calendar ședințe repartizare Rezultate finale TITULARIZARE 2024: Au fost publicate notele dupa contestații, a anunțat ministerul. Calendar ședințe repartizare Rezultate finale Titularizare 2024: Ministerul Educației a anunțat ca a publicat miercuri, 31 iulie, la ora 12.00, rezultatele finale la Titularizare 2024. Ședințele de repartizare pe posturi se vor desfașura din 1 august. AICI, rezultate finale Titularizare 2024 – situația dupa contestații pe țara (harta județe). AICI, rezultate finale Titularizare 2024 din județul Alba. Pentru […] Citește Rezultate finale TITULARIZARE 2024: Au fost publicate notele dupa contestații,… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

