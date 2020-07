Rezultate finale pe județe la Bac 2020, pe EDU.RO. Notele după contestații în fiecare județ Rezultatele finale la Bac 2020 au fost publicate astazi la avizierele școlilor și online, pe edu.ro. Vezi ce note s-au luat dupa contestații, in fiecare județ. Inainte de contestații, rata de promovare a examenului de Bacalaureat din 2020 este de 62,9%, cea mai mica din ultimii șase ani. Pentru promoția curenta, rata de promovare este 71.4%, iar pentru promoțiile anterioare - 25.00%. De asemenea, au fost inregistrate 232 de medii de 10, potrivit rezultatelor la Bac 2020 afișate pe 30 iunie. Anul acesta, au fost depuse cele mai multe contestații din ultimii șase ani. Aproximativ 63 de mii de lucrari… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

