Cei de la USR PLUS sunt caștigatorii alegerilor din Timiș, conform rezultatelor oficiale finale puse la dispoziție de Biroul Electoral Județean. Rezultate oficiale finale in Timiș, la Camera Deputaților (188.165 voturi valabil exprimate): Alianța USR PLUS – 28,70 la suta PNL – 24,24 la suta PSD – 19,41 la suta Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) ... The post Rezultate finale, oficiale: USR PLUS – caștigatorii alegerilor din Timiș! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .