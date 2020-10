Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a castigat alegerile pentru Primaria Capitalei, obtinand 42,81% din voturi (282.631), potrivit datelor finale ale alegerilor locale din Bucuresti publicate pe site-ul AEP. Candidatul PSD, Gabriela Firea,…

- Rezultatele finale ale alegerilor pentru Primaria Capitalei anunțate de Autoritatea Electorala Permanenta luni, la mai bine de o spatamâna de la scrutin, arata ca Nicușor Dan a fost ales primar general de catre 282.631 (42,81%) de bucureteni prezenți la urne, în timp ce Gabriela Firea a…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a obținut 47,2 % din voturi la alegerile ​​locale de duminica, in timp ce actualul primar general, Gabriela Firea, ar avea 39 % din voturi potrivit rezultatelor exit-poll CURS-Avangarde anunțate la ora 21.00 pentru ora 19.00.