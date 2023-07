Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele finale la proba scrisa a concursului de Titularizare au fost publicate miercuri, a anuntat Ministerul Educatiei. Astfel, conform sursei citate de News.ro, se inregistreaza o majorare de 2,36% a notelor mai mari sau egale cu 7 in raport cu prima afisare, de la de la 48% la 50,36%. Un numar…

- INVAȚAMANT… Ministerul Educației a publicat rezultatele examenului de Titularizare, proba scrisa. Din cei 519 de candidați prezenți, doar doi au reușit sa obțina nota 10: Alexandra Luca din Vetrișoaia, la Consiliere Psihopedagogica (1 an vechime) și Berta Maria Moldoveanu din Barlad, la Educație plastica…

- IERARHIE… Ministerul Educației a publicat in aceasta dimineața rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, cele de dupa contestații. Nu s-a inregistrat nicio medie de 10 in plus, in schimb clasamentul candidaților cu cele mai mari medii a suferit modificari. Pe primul loc se afla, in continuare,…

- CONTESTAȚII… Ministerul Educației a publicat astazi rezultatele finale la Evaluarea Naționala. Peste trei sute de lucrari au fost recorectate, 247 la Limba și literatura romana și 117 la Matematica. Cea mai mare diferența de nota obținuta in urma contestației a fost inregistrata la Școala Gimnaziala…

- INVAȚAMANT… Inscrierile la examenul de Titularizare de anul acesta sunt in toi. Candidații care iși doresc sa participe, trebuie sa-și depuna dosarele pana pe data de 17 mai, la Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Vaslui. In județul Vaslui, sunt 2478 posturi disponibile, insa, dintre…