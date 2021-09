Anul acesta, la sesiunea din toamna a examenului de Bacalaureat 2021 s-au inscris aproximativ 39.000 de candidați. Din totalul acestora, pete 24.900 de candidați provin din promoția 2020-2021 și 14.000 de candidați cu aproximație, provin din promoțiile anterioare. Iata care sunt rezultatele finale la sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2021, publicate online de edu.ro. Bacalaureat […] The post Rezultate finale la sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2021. Edu.ro a publicat online notele dupa rezolvarea tuturor contestațiilor appeared first on IMPACT .