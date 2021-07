Rezultate finale la Evaluarea Națională 2021: crește numărul mediilor de zece și cel al mediilor minime Numarul celor care au reușit sa ia media minima a crescut cu 0,10%, la fel și cel al elevilor care au obținut media 10: de la 120, la 132 de elevi, conform rezultatelor finale ale Evaluarii Naționale 2021. Ministerul Educației a publicat, duminica, pe site-ul evaluare.edu.ro, rezultatele finale obținute dupa soluționarea contestațiilor de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut probele Evaluarii Naționale. In urma reevaluarii lucrarilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 76,90% (94.629 de candidați), in creștere cu 0,10% (103 candidați) fața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

