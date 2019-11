Rezultate finale la alegerile prezidentiale: Iohannis - 66,09 %, Dancila - 33,91%

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a anuntat rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dupa centralizarea datelor din 99,67% din voturile exprimate. Au fost centralizate datele din 19.522 de sectii, ceea ce inseamna 99,67% dintre voturile pentru turul doi al alegerilor prezidentiale.…

- Dan Barna, care a candidat la presedintia Romaniei in primul tur, ii indeamna pe romani sa mearga la urne, pentru ca in diaspora votarea a inceput deja de la ora 12:00 si tine trei zile. Totodata, seful USR ii indeamna pe alegatori sa-l voteze cu actualul presedinte, Klaus Iohannis.…

- Liderul USR, Dan Barna, care a candidat la alegerile prezidentiale, dar nu a obtinut destule voturi pentru a intra in turul al doilea, lanseaza un nou indemn catre alegatori sa iasa la vot si sa-l voteze pe Klaus Iohannis. "Cum luptam cu fake news? Continuam sa repetam adevarul! Particip la…

- Dupa primele exit-poll-uri din tara, exista o sansa ca diaspora sa schimbne clasamentul final si sa decida turul doi, insa nu s-a intamplat asa, pentru ca in strainatate Klaus Iohannis a primit peste 50% din voturi. Asa incat, desi Viorica Dancila nu are nici macar 3%, Dan Barna nu a reusit…

- Daca alegerile prezidentiale ar avea loc in acest weekend, Klaus Iohannis (PNL) s-ar clasa pe locul intai, urmat de Mircea Diaconu (Pro Romania-ALDE) si Viorica Dancila (PSD), arata un sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Conform sondajului, Klaus Iohannis ar obtine 45,7% din "mentiunile…

- S-au incheiat rapid consultarile dintre presedintele Klaus Iohannis si USR. Liderul Dan Barna a reiterat la final ca formatiunea sa isi doreste organizarea de alegeri anticipate in februarie 2020. "Am luat inca de aseara mesajul presedintelui de sustinere a anticipatelor, azi chiar am inaintat…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…

- Reducerea mandatului presedintelui la 4 ani si revenirea la alegeri prezidentiale cuplate cu cele parlamentare reprezinta o solutie sanatoasa, afirma Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidentiale. Iar aceasta reforma ar putea fi pusa in practica incepand cu 2024, cand cele doua tipuri de alegeri vor…