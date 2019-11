Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate finale in urma numaratorii paralele a voturilor inregistrate in cele 439 de secții din județul Alba arata ca Iohannis a caștigat alegerile cu 51,61%, la mare distanța de Viorica Dancila. Rezultate numaratoare PNL Alba: Klaus Iohannis 51,61% Viorica Dancila 16,88% Dan Barna 11,67% Mircea Diaconu…

- Klaus Iohannis este candidatul la Presedintie care la primul tur de scrutin a obtinut cele mai multe dintre sufragiile alegatorilor din judetul Iasi, el fiind urmat in clasament de Viorica Dancila si Dan Barna, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul AEP. Astfel, in judetul Iasi…

- UPDATE: Noi rezultate ale numaratorii voturilor, in județul Bacau: Klaus Iohannis (PNL) – 36,64% Viorica Dancila (PSD) – 25,46% Dan Barna – (USR PLUS) – 12,94% Mircea Diaconu (Pro Romania și ALDE) – 9,86% Numaratoarea voturilor, in municipiul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Klaus Iohannis este candidatul la Presedintie care la primul tur de scrutin a obtinut cele mai multe dintre sufragiile alegatorilor din judetul Iasi, el fiind urmat in clasament de Viorica Dancila si Dan Barna, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul AEP. Astfel, in judetul Iasi in urma primului…

- Numaratoarea paralela realizata de principalele trei partide politice din Valcea in peste jumatate din sectiile de vot din judet il claseaza pe actualul presedinte, Klaus Iohannis, pe primul loc la alegerile prezidentiale de duminica, acesta fiind urmat la cateva procente diferenta de candidatul…

- Rezultatele provizorii dupa centralizarea voturilor din toate sectiile de votare din judetul Harghita indica un scor de 76,65% pentru Kelemen Hunor - 76,65%, urmat de Klaus Iohannis - 9,31%, Viorica Dancila - 4,04%, Dan Barna - 3,69%.In judetul Harghita, prezenta la alegerile prezidentiale…

- Klaus Iohannis a obtinut 66,83% dintre voturile exprimate in judetul Sibiu, potrivit numaratorii paralele realizate de PNL, fiind urmat de Dan Barna, cu 11,02% si Viorica Dancila, cu 9,72%.Potrivit numaratorii paralele a voturilor realizate de PNL, Klaus Iohannis a obtinut 66,83% dintre voturile…

- Dupa numararea a 337 de secții de votare dintr-un total de 337 situația in județul Satu Mare este urmatoarea: 116.490 voturi valabil exprimate Klaus Iohannis 41.734 – 35,86% Kelemen Hunor 30.513 – 26,22% Viorica Dancila 17.975 – 15,45% Dan Barna 10558 – 9,07% Mircea Diaconu – 7.140 – 6,14%