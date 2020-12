Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Primele REZULTATE parțiale la ALEGERILE PARLAMENTARE 2020 in județul Alba: AUR pe locul 3 dupa PSD și PNL Dupa centralizarea rezultatelor din 89 de sectii de vot din Alba, din totalul de 439, PNL are cele mai multe voturi, urmat de PSD, AUR si USR PLUS. Ultimele doua formatiuni sunt despartite…

- Prezența la vot la inchiderea urnelor in secțiile de votare din județul Alba, duminica, 6 decembrie, este de 34,97 %. La nivel național, aceasta este de 31,84 %. Este cea mai redusa prezența la vot din ultimii ani in județul Alba. In actualizare Vezi și Exit-poll alegeri parlamentare 2020 ora 21.00…

- REZULTATE ALEGERI PARLAMENTARE 2020. Surpriza uriasa, avem rezultatele finale ale votului. Vezi cine a caștigat, de fapt! PSD si PNL sunt umar la umar conform sondajului Sociopol. PSD 28,3% PNL 28,3% USR-Plus 16,8 % PRO ROMÂNIA 6,3% UDMR 6,2% AUR 5,8% Rezultate exit poll CURS Avangarde anuntate la…

- Lupta intre PSD si PNL pentru alegerile parlamentare 2020 intra pe ultima suta de metri. Potrivit unui sondaj CURS Avangarde facut la iesirea de la urne si obtinut de Adevarul, PNL a obtinut 29%, iar PSD 31%. Datele corespund orei 19.30. Sondaj la iesirea de la urne CURS Avangarde. Ora 19.30 1. PSD…

- Duminica, pe 6 decembrie, romanii isi aleg parlamentarii pentru urmatorii 4 ani. Locuitorii cu domiciul in județul Alba sunt chemați la urne intre orele 7.00 și 21.00 pentru a-și vota viitorii senatori și deputați.Mai jos gasești lista candidaților la Senat și Camera Deputaților din județul Alba dar…

- Cetațenii cu drept de vot din Alba au de ales intre 13 partide sau formațiuni politice inscrise pe listele din județ la alegerile parlamentare din 2020. Duminica, romanii sunt asteptati la urne sa isi aleaga viitorii senatori si deputati, pentru un mandat de patru ani. Pentru prima oara, scrutinul…

- Presedintele USR, Dan Barna, s-a declarat multumit de rezultatul obtinut de Alinata USR – Plus la alegerile locale si e convins ca la alegerile parlamentare cele doua partide vor depasi 20%. Barna a adaugat ca Alianta USR – Plus nu va face aliante preelectorale pentru alegerile parlamentare, conform…

- Liberalul Dumitru Beianu este noul presedinte al Consiliului Judetean Giurgiu, dupa ce a obtinut 60.255 de voturi din partea alegatorilor giurgiuveni la alegerile locale de duminica, 27 septembrie, respectiv 48,81% din voturile valabil exprimate, potrivit BEJ Giurgiu. Social-democratul…