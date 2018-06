Rezultatele finale la examenul de Evaluare Nationala 2018 vor fi afisate, sambata, 23 iunie, la centrele de examen si vor fi facute public pe evaluare.edu.ro. Aproape 24.000 de elevi au depus contestatii la probele de la evaluarea nationala, dintre care peste 3.000 au fost inregistrate in Capitala. Calendar Admitere Liceu 2018: inscrierile incep in 29 iunie, iar in 9 iulie are loc repartizarea computerizata.