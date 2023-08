Rezultate finale Definitivat 2023, în Alba: Rata de promovare a urcat la 83,3% Rezultate finale Definitivat 2023, in Alba: Rata de promovare a urcat la 83,3% Ministerul Educației a anunțat cu mandrie rezultatele finale la Definitivat 2023, care au adus bucurie in județul Alba. Dupa rezolvarea contestațiilor la proba scrisa, patru candidați au reușit sa obțina media maxima de 10. Aceasta performanța notabila a contribuit la creșterea ratei de promovare a examenului in județ, de la 80,3% la un impresionant 83,3%. […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

