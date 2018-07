Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat vineri rezultatele finale, dupa contestatii, la examenul de Definitivat 2018. Reamintim ca peste 120 de candidati din Alba au sustinut in 18 iulie proba scrisa in cadrul acestui examen. Au fost inregistrate 15 contestatii. AICI, notele dupa numele candidatului…

- 49,71% dintre candidatii care au sustinut proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar au obtinut note peste 7 sau egale cu 7, informeaza Ministerul Educatiei Nationale, care a afisat marti rezultatele…

- Rezultate finale titularizare 2018. Ministerul Educației Naționale (MEN) au fost afișate marți, 24 iulie, notele finale, cele dupa contestații, la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul titularizare.edu.ro . Este vorba despre rezultatele finale la proba scrisa din cadrul concursului…

- Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2018, se va desfasura miercuri, 18 iulie, incepand cu ora 10.00, a anuntat Ministerul Educatiei Nationale. In judetul Alba, cei peste 100 de candidati vor sustine proba la centrul de examen organizat la sediul Colegiului…

- Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2018, se va desfasura miercuri, 18 iulie, incepand cu ora 10:00, in 42 centre de examen (cate unul in fiecare judet si in Municipiul Bucuresti), potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei.

- Peste 8.900 de candidati s-au inscris pentru sustinerea examenului de definitivat, proba scrisa urmand a avea loc miercuri in 42 de centre de examen. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca proba va fi sustinuta la 98 de discipline de examen, iar rezultatele vor fi anuntate in data de 24 iulie.Potrivit…

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat 2018 . Ministrul Educatiei Nationale a emis ordinul nr. 3.633 03.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei…

- In Senatul Romaniei s-a votat propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011. Inițiativa legislativa are ca scop flexibilizarea condițiilor de eligibilitate in ceea ce privește titularizarea in invațamantul preuniversitar, pentru a da posibilitatea cadrelor didactice sa se…