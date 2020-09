Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD Victor Dragusin a castigat in alegeri functia de primar al municipiului Alexandria, iar PSD a obtinut 11 din cele 19 mandate de consilier local, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Candidatul PSD…

- Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir (PSD), a castigat al doilea mandat cu 63,2% din voturi, iar noul Consiliul Local Municipal Braila va fi format din reprezentanti ai PSD, PNL si PMP, potrivit rezultatelor finale facute publice de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Braila. …

- Gabriela Firea l-a acuzat pe Victor Ponta ca din cauza ca s-a opus unei alianțe a stangii a pierdut al doilea mandat in fruntea primariei Capitalei. Liderul Pro Romania a recunoscut ca a greșit strategia pentru Capitala. Victor Ponta nu a vrut sa faca alianța cu PSD pentru București și a decis sa inființeze…

- Dupa numararea a 96,95% din voturi, candidatul independent Nicușor Dan a obținut 42,76% in timp ce actualul edil, Gabriela Firea, candidat PSD, a primit 37,98%, potrivit rezultatelor centralizate pana la 20:00 de Biroul Central Electoral. Pe locul al treilea se afla Traian Basescu, candidatul PMP, cu…

- Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a transmit un mesaj politicienilor care au pierdut alegerile locale din acest an. Birchall spune ca cei care au pierdut alegerile ar trebui sa faca un pas in spate și sa analizeze motivele pentru care nu au fost aleși de catre romani, iar abia apoi sa ii atace…

- Candidatul UDMR, Korodi Attila, a castigat cu majoritate de voturi alegerile pentru Primaria Miercurea Ciuc, fiind votat de aproape 73% dintre persoanele care s-au prezentat duminica la urne. Potrivit unui comunicat Biroul Electoral de Circumscriptie al municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila a fost…

- Primarul PNL al localitatii Seica Mare, Nicolae Susa, a fost amendat dupa ce a fost surprins in timp ce le arata alegatorilor cum sa-l voteze. Edilul a primit o sancțiune de 1 400 de lei dupa ce in spațiul public ca aparut o filmare cu acesta in timp ce ii ghida pe cetațeni sa-l voteze pentru a caștiga…