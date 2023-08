Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate BAC 2023 sesiunea de toamna. Examenul de Bacalaureat 2023 sesiunea de toamna se apropie de sfarșit. Astazi, 18 august, elevii au susținut proba la alegere a profilului și specializarii. Aflați in randurile urmatoare cand se afișeaza notele finale. Rezultate BAC 2023 sesiunea de toamna Elevii…

- Rezolvare subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna la limba romana. Astazi, 16 august, absolvenții claselor a XII-a incep probele scrise la examenul național de Bacalaureat 2023, sesiunea din toamna. Rezolvare subiecte BAC 2023 sesiunea de toamna la limba romana Elevii au susținut astazi proba scrisa la…

- Elevii se mai pot inscrie la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea de toamna, pana pe 24 iulie 2023, potrivit calendarului oficial. Probele competențelor vor fi echivalate cu mediile din liceu la Limba romana, limbi straine și Tehnologia Informației.

- Astazi, 17 iulie 2023, incep inscrierile pentru sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat . Elevii care nu au promovat examenul in prima sesiune sau cei care nu au intrat in examen din cauza corigentelor pot sustine Bacalaureatul in sesiunea de toamna. Conform procedurii comunicate de Ministerul…

- Rezultatele finale inregistrate in prima sesiune a examenului de bacalaureat 2023: 75% - rata de promovare dupa soluționarea contestațiilor The post Rezultatele finale inregistrate in prima sesiune a examenului de bacalaureat 2023: 75% – rata de promovare dupa soluționarea contestațiilor first appeared…

- Ministerul Educatiei va publica, vineri, rezultatele finale ale examenmului de Bacalaureat, dupa solutionarea contestatiilor. Ministerul Educatiei este asteptat sa anunte, vineri, rezultatele finale ale examenmului de bacalaureat, sesiunea de vara, dupa solutionarea contestatiilor. Rezultatele vor fi…

- Elevii care au facut contestații la Evaluarea Naționala 2023 afla marți, 4 iulie, cum au fost acestea soluționate. Rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2023 vor fi afișate pe evaluare.edu.ro.

- Potrivit datelor transmise de Ministerul Educatiei, Evaluarea Nationala a fost sustinuta, in acest an, de 154.115 absolventi ai clasei a VIII-a, din totalul absolventilor inscrisi: 161.652, relateaza News.ro.Prima proba, cea de Limba romana, a avut loc in 19 iunie, in 21 iunie, elevii au dat examenul…