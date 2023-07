Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii de liceu care nu au fost multumiti de notele obtinute la probele de Bacalaureat si au depus contestatii vor afla astazi care le sunt notele finale si ce medie au obtinut. Rezultatele de dupa solutionarea contestatiilor nu se mai pot modifica, si pot fi mai mari, dar si mai mici decat cele…

- Rezultate finale BACALAUREAT 2023: notele dupa contestații, publicate astazi, de minister Rezultate Bacalaureat 2023: Ministerul Educației publica astazi rezultatele finale la examen, dupa contestații. In Alba au fost depuse 991 de contestații, majoritatea la Romana (518). La examen au participat peste…

- Ministerul Educației publica vineri, 7 iulie, rezultatele finale la Bacalaureat 2023, dupa contestații, pe site-ul oficial al instituției, bacalaureat.edu.ro. Notele finale sunt postate și la avizierele centrelor de examen. Rezultatele finale la BAC 2023, pentru fiecare județ in parte și Municipiul…

- Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2023 vor fi afișate astazi, 7 iulie, pe edu.ro. Este vorba despre rezultatele obținute dupa soluționarea contestațiilor depuse de elevii care nu au fost mulțumiți de primele note.La fel ca primele rezultate ale Bacalaureatului, și acestea vor fi publicate…

- Rezultatele la examenul de Bacalaureat vor fi afisate luni, pana la ora 12,00, in centrele de examen si online pe www.bacalaureat.edu.ro/. Candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații in aceeași zi. Afisarea rezultatelor finale, dupa rezolvarea contestatiilor, va fi facuta in 7 iulie.…

- REZULTATE Bacalaureat 2023: Notele, publicate pe Edu.ro in cursul zilei de luni, 3 iulie REZULTATE Bacalaureat 2023: Notele, publicate pe Edu.ro in cursul zilei de luni, 3 iulie Notele obținute de absolvenții clasei a 12-a la probele scrise desfașurate in perioada 26 – 29 iunie vor fi publicate in centrele…

- Ministerul Educației a publicat cu puțin timp in urma notele de la Evaluarea Naționala 2023, pe portalul evaluare.edu.ro. Media obținuta de elevi la aceste examene va conta 100% pentru admiterea la liceu. Astazi, 28 iunie, s-au afisat primele rezultate la Evaluarea Nationala 2023. In judetul Bacau,…

- Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, incepe luni, 26 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 27 iunie, se va desfașura proba obligatorie a profilului, miercuri, 28 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii iar pe 29 iunie, limba materna.…