Se anunța o noua zi cu emoții pentru absolvenții de liceu care au contestat notele obținute la prima sesiune din acest an a BAC-ului. Rezultatele inregistrate dupa soluționarea contestațiilor depuse la BAC 2021 vor fi anunțate vineri, 9 iulie, conform calendarului comunicat de Ministerul Educației. Primele rezultate pe care le-au obținut candidații care au susținut