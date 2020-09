Rezultate finale BAC toamnă 2020. Notele după contestații, afișate azi pe EDU.RO Elevii nemulțumiți de rezultatele inițiale la Bacalaureat 2020 - sesiunea de toamna au putut depune contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate azi, 5 septembrie, pe edu.ro.Rezultatele inițiale la Bacalaureat 2020, sesiunea de toamna, au fost publicate pe 2 septembrie, iar contestațiile s-au putut face in aceeași zi, in intervalul orar 14:00-20:00. Contestatiile au putut fi depuse de elevi in format fizic si electronic.Rezultatele finale la Bac 2020 - sesiunea de toamna vor fi anunțate astazi, 5 septembrie. Ministerul Educației Naționale a precizat ca nota elevilor dupa depunerea contestațiilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

